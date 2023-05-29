Deniz Çakır sevgilisiyle 'ev'lendi! Hawaii tatilinde 3 yıllık sevgilisi Bilgehan Baykal'dan evlenme teklifi almıştı...
Deniz Çakır'dan düğüne günler kala dikkat çeken hamle! Hawaii tatilinde 3 yıllık sevgilisinden evlenme teklifi almıştı... Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si, EDHO'nun Meryem'iydi bir zamanlar... 41 yaşındaki Deniz Çakır evlilik haberiyle gündemde. Aradığı aşkı sonunda bulan Deniz Çakır sevgilisi Bilgehan Baykal'la yazın nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Öte yandan Deniz Çakır sevgilisinin Yeniköy'deki evine taşındı.
Deniz Çakır sevgilisiyle 'ev'lendi! Hawaii tatilinde 3 yıllık sevgilisi Bilgehan Baykal'dan evlenme teklifi almıştı...
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Deniz Çakır'ın evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre, Deniz Çakır'ın 3 yıldır birliktelik yaşadığı Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı.
Deniz Çakır ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Bilgehan Baykal'ın bu yaz nikah masasına oturacağı iddia edildi.
Yaz aylarında Bodrum'da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Deniz Çakır-Bilgehan Baykal çifti, ilk adımı atarak birlikte yaşamaya başladı. Hawaii tatilinde sevgilisinden evlenme teklifi alan güzel oyuncu, önceki gün Kuruçeşme'deki evinden Baykal'ın Yeniköy'deki evine taşındı.
Deniz Çakır, taşınma işlerini tamamladıktan sonra düğün hazırlıklarına hız verecek. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yazın Bodrum'da yakın dostlarının katıldığı samimi bir düğün yapmayı planlıyor.