4 çocuk babası Mahmut Tuncer’in sır gibi sakladığı eşini doğum gününde paylaştı! Aile pozları ortalığı salladı! Eşini gören hayran kaldı
1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkaran ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Mahmut Tuncer, zaman içinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sesi ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Tuncer, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyada doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Dört çocuk babası Tuncer'in sır gibi sakladığı eşi görenleri hayran bıraktı. İşte Mahmut Tuncer'in güzeller güzeli eşi...
07.05.2023 23:38 - Son Güncelleme: 07.05.2023 23:38