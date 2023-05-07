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Haberler Magazin 4 çocuk babası Mahmut Tuncer’in sır gibi sakladığı eşini doğum gününde paylaştı! Aile pozları ortalığı salladı! Eşini gören hayran kaldı

4 çocuk babası Mahmut Tuncer’in sır gibi sakladığı eşini doğum gününde paylaştı! Aile pozları ortalığı salladı! Eşini gören hayran kaldı

1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkaran ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Mahmut Tuncer, zaman içinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sesi ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Tuncer, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sosyal medyada doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Dört çocuk babası Tuncer'in sır gibi sakladığı eşi görenleri hayran bıraktı. İşte Mahmut Tuncer'in güzeller güzeli eşi...

takvim.com.tr
07.05.2023 23:38 - Son Güncelleme: 07.05.2023 23:38
4 çocuk babası Mahmut Tuncer’in sır gibi sakladığı eşini doğum gününde paylaştı! Aile pozları ortalığı salladı! Eşini gören hayran kaldı

Ünlü oyuncu Mahmut Tuncer, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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4 çocuk babası Mahmut Tuncer’in sır gibi sakladığı eşini doğum gününde paylaştı! Aile pozları ortalığı salladı! Eşini gören hayran kaldı

Aile pozunu Instagram hesabında yayınlayan şarkıcı, "İyi ki doğduk iyi ki varız" ifadelerini kullandı.

4 çocuk babası Mahmut Tuncer’in sır gibi sakladığı eşini doğum gününde paylaştı! Aile pozları ortalığı salladı! Eşini gören hayran kaldı

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak gündem oldu.

4 çocuk babası Mahmut Tuncer’in sır gibi sakladığı eşini doğum gününde paylaştı! Aile pozları ortalığı salladı! Eşini gören hayran kaldı

Binlerce beğeni alan pozda Tuncer'in sır gibi sakladığı eşi dikkat çekti. Işıl Tuncer güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

4 çocuk babası Mahmut Tuncer’in sır gibi sakladığı eşini doğum gününde paylaştı! Aile pozları ortalığı salladı! Eşini gören hayran kaldı

İşte Mahmut Tuncer başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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