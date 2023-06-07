İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı Hülya Avşar'ın kucağına oturunca kanal kapanmıştı! Alişan ve Küçük İbo yan yana "Bizim İbo musun sen?"
İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Bu olay sonrası yayını yapan kanal, geçici süreliğine yayına kapatılmıştı. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ayrıca ergenlikte sesi değişince bunalıma girmişti. Ortadan kaybolan Küçük İbo önceki gün Alişan'ın programına konuk oldu. İkilinin yan yana pozu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
07.06.2023 08:44 - Son Güncelleme: 07.06.2023 08:44
Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti. Sonrasında bu ortadan kaybolma olayını "Ergenlikte sesim değişti ve bunalıma girdim" olarak açıklamıştı Küçük İbo.
Artık 'Küçük İbo'luğu kalmadı ama hala sahne almaya devam ediyor. Önceki gün Alişan'ın konuğu olan Halil İbrahim Küçük son haliyle şaşırttı. Alişan'la birlikte paylaşım yapan Küçük'e "Alemin kralı küçük İbo", "Bizim Küçük İbo musun sen?" yorumları geldi.
İşte başta bir dönemin yıldızı Küçük İbo olmak üzere çocuk yıldızların değişimi.