2023 Survivor Buse bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 28 yaşındaki Buse Plan’ın memleketi...

Survivor'da 13 Mayıs 2023 tarihinde yapılan eleme konseyinde diğer yarışmacılardan daha az oy alarak elenen Buse'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Buse Plan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.