2023 Survivor Buse bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 28 yaşındaki Buse Plan’ın memleketi...
Survivor 2023'de sürpriz bir eleme yaşandı. Ertuğ, Buse, Kürşat ve Asena'nın yer aldığı eleme potasında Buse Plan adaya veda etti. Bunun üzerine Survivor Buse'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeninin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Buse Plan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Survivor Buse aslen nereliymiş...
13.05.2023 01:42 - Son Güncelleme: 13.05.2023 01:42
Bugün yapılan oylama sonucunda Buse Plan adaya veda eden isim oldu. Buse; Asena, Kürşat ve Ertuğ'dan daha az oy alarak yarışmadan ayrılırken fenomen ismin hayatı merak edildi.
SURVİVOR BUSE KİMDİR?
Buse Plan, 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Paylaşımları ile beğenilen fenomen YouTuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.
Survivor'da 13 Mayıs 2023 tarihinde yapılan eleme konseyinde diğer yarışmacılardan daha az oy alarak elenen Buse'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Buse Plan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.