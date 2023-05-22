2023 Survivor Aziz bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 27 yaşındaki Aziz Ozan Dilber’in memleketi! Yemekteyiz’le tanınmıştı...
Survivor 2023 yarışmacılarında Aziz Ozan Dilber'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yemekteyiz programıyla adını duyuran ve Survivor'la popüler olan Aziz'in özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Survivor Aziz aslen nereli? Aziz Ozan Dilber'in memleketi neresi?" sorusunun yanıtını arattı. Mesleği yazarlık ve avukatlık olan Aziz'in memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Survivor Aziz'in memleketi...
22.05.2023 21:53 - Son Güncelleme: 22.05.2023 21:53
SURVİVOR AZİZ KİMDİR?
Survivor 2023 yarışmacılarında Aziz Ozan Dilber, 27 yaşındadır. Hukuk fakültesinden mezun olan Aziz'in mesleği yazarlık ve avukatlıktır.
Yemekteyiz programıyla tanınan Aziz'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Survivor Aziz aslen nereli? Aziz Ozan Dilber'in memleketi neresi?" sorusunun yanıtını arattı.