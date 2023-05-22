18’lik delikanlı oldu! Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay’ın oğluna bakın! “Babasının kopyası” 29’unda anne olan Nurgül...
Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında oğlu Osman Nejat'ın 18'inci yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oğlunun yeni yaşını eğlenceli ve nostaljik karelerinden oluşan kolajla kutlayan oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Osman Nejat'ın son halini görenler ise "Babasının kopyası" yorumunda bulundu. İşte Nurgül Yeşilçay'ın biricik oğlu...
22.05.2023 21:27 - Son Güncelleme: 22.05.2023 21:27
Veda Mektubu dizisi ile ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.