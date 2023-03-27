22’lik genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün minik Ayşe’si Şebnem Ceceli 12 yıl sonra ortaya çıktı! Son hali Buse Varol'un aynısı...
Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, yıllar sonra gündem oldu. 12 yılın ardından son haliyle adından söz ettiren Ceceli, kendine hayran bıraktı. Şimdilerde 21 yaşında olan ünlü isim, Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzerliğiyle de çok konuşuldu. İşte çocuk yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Yaprak Dökümü'nün minik yıldızı Şebnem Ceceli'nin son hali...
27.03.2023 22:58 - Son Güncelleme: 27.03.2023 22:58
Şebnem Ceceli; Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakteriyle çocuk oyuncu olarak yer aldı.
12 yılın ardından son haliyle adından söz ettiren Ceceli, kendine hayran bıraktı. Şimdilerde 21 yaşında olan ünlü isim, Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzerliğiyle de çok konuşuldu.
Sosyal medya kullanıcıları, "Buse Varol sandım", "Aynı Buse Varol" yorumlarını yaparken Ceceli için "Çok güzel bir genç kız olmuş" denildi.