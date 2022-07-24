SON DAKİKA: Ebru Gündeş'in anne acısı! Kahreden haberin ardından Müjgan Ayvazoğlugil'in ölüm nedeni de ortaya çıktı meğer...
Ebru Gündeş'i kahreden haber! Son dakika gelen bilgiye göre 47 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil hayatını kaybetti. Gündeş'in annesinin vefat haberi, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. Ebru Gündeş'in annesinin ölüm Cenaze, 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Peki Ebru Gündeş'in annesi neden öldü? İşte detaylar...
EBRU GÜNDEŞ'İ KAHREDEN HABER!
Son dakika haberi... Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil hayatını kaybetti.
Ebru Gündeş'in annesinin vefat haberi, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. Cenaze 25 Temmuz Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Site yönetimi tararfından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."
1974 doğumlu olan Ebru Gündeş, 1990-1993 yılları arasında Hamdi Vardar, 2002-2003 yılları arasında avukat Ömer Durak, 2010-2021 yılları arasında ise iş insanı Rıza Sarraf ile evli kaldı ve bu evlilikten Alara adında bir kız evladı oldu.
ÖLÜM NEDENİ...
Ebru Gündeş'in annesinin ölüm nedeni ortaya çıktı. Yıllardır şeker, tansiyon, kolesterol ile mücadele eden Müjgan Ayvazoğlugil koronavirüsten hayatını kaybetti. İşte acı haberle sarsılan Ebru Gündeş'in hayatını kaybeden annesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...