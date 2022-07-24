SON DAKİKA: Ebru Gündeş'in anne acısı! Kahreden haberin ardından Müjgan Ayvazoğlugil'in ölüm nedeni de ortaya çıktı meğer...

1974 doğumlu olan Ebru Gündeş, 1990-1993 yılları arasında Hamdi Vardar, 2002-2003 yılları arasında avukat Ömer Durak, 2010-2021 yılları arasında ise iş insanı Rıza Sarraf ile evli kaldı ve bu evlilikten Alara adında bir kız evladı oldu.