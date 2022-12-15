2022'de en çok izlenen filmler açıklandı! Seyircisinden tam not aldılar! Gişe ve tıklanma rekorları kırdı!
2022 yılını geride bırakırken geçtiğimiz yıl boyunca hangi filmler çok izlendi ortaya çıktı. Pandemiye rağmen gişe rekorları kıran filmler belli oldu. Hem internetten hem de sinema salonunda en çok izlenen filmler açıklandı. 2022'nin ilk yarısında zirvede Bergen yer alırken, ikinci sıraya ise Kesişme-İyi ki varsın Eren oturdu. İşte 2022'nin en çok izlenen filmler...
2022 YILINDA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER
1) Bergen
Ajans Press'in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre ilk sırada Bergen yer aldı. 2022'nin ilk yarısında en çok izlenen yapım Bergen (5 milyon 462 bin 64) oldu. Arabeskin unutulmayan seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.
2) Kesişme-İyi ki varsın Eren
İkinci sırada Kesişme-İyi ki Varsın Eren (2 milyon 320 bin 616) yer aldı. Kesişme; "İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.
3) Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Doctor Strange in the Multiverse of Madness (1 milyon 529 bin 404) üçüncü sırada yer buldu. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doktor Strange'in çoklu evren için tehlike arz eden bir tehdidi durdurmak için verdiği ve birden fazla evrene sıçrayan mücadelesini konu ediniyor.
4) Aslan Hürkuş Kayıp Elmas
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas (1 milyon 156 bin 476) dördüncü oldu. Özet Hürkuş karakteriyle bir araya gelerek bir macera sunacağı Aslan Hürkuş Kayıp Elmas
filminde Aslan, kahraman bir pilot olan büyük büyük babasından kalan eşyaları kullanarak canlanabilen eski bir uçağın izini sürer. Bu uçağın adı Hürkuş'tur. Bu eski uçak Aslan'ın yardımıyla muhteşem bir uçak haline gelir.