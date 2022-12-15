2022’de en çok izlenen filmler açıklandı! Seyircisinden tam not aldılar! Gişe ve tıklanma rekorları kırdı!

2022 yılında bir çok film günlerce, haftalarca, hatta aylarca gündemde yer aldı. 2022'de beyazperdede birçok yeni film vizyona girdi. Yılın sonuna gelindiğinde en çok izlenen yapımlar da belli oldu. Peki, 2022'de en çok izlenen filmler hangileri? İşte 2022'nin en iyi filmleri...