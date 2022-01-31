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Haberler Magazin Mine Tugay’ın dantelli çorabıyla verdiği poza yorum yağdı! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı yaktı kavurdu

Mine Tugay’ın dantelli çorabıyla verdiği poza yorum yağdı! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı yaktı kavurdu

Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da boy göstermişti. Şimdilerde Bahar Şahin'in başrolünde alacağı Masum ve Güzel dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu haberleriyle gündeme gelen oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla da çok konuşuldu. Dantelli çorabıyla kamera karşısına geçen Tugay' yorum üstüne yorum yağdı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...

31.01.2022 18:34 - Son Güncelleme: 31.01.2022 18:34
Mine Tugay’ın dantelli çorabıyla verdiği poza yorum yağdı! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı yaktı kavurdu

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak Masum ve Güzel dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

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Mine Tugay’ın dantelli çorabıyla verdiği poza yorum yağdı! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, şimdi ise Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla çok konuşuldu.

Mine Tugay’ın dantelli çorabıyla verdiği poza yorum yağdı! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı yaktı kavurdu

Tugay, boğazlı kazağı ve dantelli çorabıyla verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisini sundu.

Mine Tugay’ın dantelli çorabıyla verdiği poza yorum yağdı! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı yaktı kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mine Tugay’ın dantelli çorabıyla verdiği poza yorum yağdı! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı yaktı kavurdu

Takipçileri ünlü oyuncu için "Bu ne güzellik", "Bayılıyorum sana", "Yine harikasın" gibi yorumlarda bulundu.

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