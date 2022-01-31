Mine Tugay’ın dantelli çorabıyla verdiği poza yorum yağdı! 43 yaşındaki Mine’ye bakın sosyal medyayı yaktı kavurdu
Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak Zalim İstanbul'da boy göstermişti. Şimdilerde Bahar Şahin'in başrolünde alacağı Masum ve Güzel dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu haberleriyle gündeme gelen oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla da çok konuşuldu. Dantelli çorabıyla kamera karşısına geçen Tugay' yorum üstüne yorum yağdı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...
31.01.2022 18:34
- Son Güncelleme: 31.01.2022 18:34
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, son olarak Masum ve Güzel dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.