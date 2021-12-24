Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Mesut ile Rıza Baba kavgasından diziden ayrılıp ayrılıyor mu derken...
15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiser ile Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın kavgası sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Şevket Çoruh hakkında pek çok detay merak ediliyor. Arka Sokaklar'ın Mesut'unun gerçek hayatta boyu kadar bir kızı var. 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlilik yapan Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh şimdilerde dizi setlerine adım atıyor.
Arka Sokaklar son bölümde Rıza Baba, ekibi tamamen dağıtma kararı vermişti. Rıza Baba'nın emekliye ayrılıp ekibi dağıtması, veda edeceğine dair iddiaları güçlendirdi ancak asıl gerçek daha sonra ortaya çıktı.
Mesut, ''Rıza Baba beni silmiş, benim yapacak bir şeyim yok. Resmen adam beni kovdu. Gidip yalvaramam, gençliğimi verdim ben bu ekibe ama bir ekibi yokmuş demek ki.'' dedi.
Bu sahnenin ardından Mesut komisere hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddia edildi.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteri ile tanınan oyuncu Şevket Çoruh'un gerçek hayatta boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh da dizi setlerine adım atıyor. Babası ve annesi gibi oyuncu olarak değil ama reji ekibinde yer alan Gülenay Çoruh, Yalancı ve Mumları isimli dizi ile anlaştı. Projenin ikinci yönetmeni olarak yakında sete çıkacak olan Gülenay Çoruh, ileride babası gibi kamera önüne geçip geçmeyeceği bilinmiyor
İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin çocukları.