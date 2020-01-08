Miray Daner kendisine ihanet eden Kubilay Aka'yı affetti! İşte barışma şartı

2.Sayfa programının haberine göre; Kubilay Aka, Miray Daner'i yeniden barışmaya ikna etti. İki aydır gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladı. Kubilay, Zekeriyaköy'de aylık kira bedeli 11 bin lira olan iki katlı villa tuttu. Lüks villanın alt katına da müzik ve ışık tesisatı döşeterek discoya çevirdi. Çift, dışarı çıkmak yerine dostlarını da eve davet ederek partiler veriyor.