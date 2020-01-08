Miray Daner kendisine ihanet eden Kubilay Aka'yı affetti! İşte barışma şartı
Oyuncu çift Kubilay Aka ve Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini geçen yıl ağustos ayında sonlandırmıştı. İhanet yüzünden ayrıldıkları öne sürülen ikili hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre, Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı. Ancak Daner, barışmak için Aka'ya şaşırtan bir şart koştu.
08.01.2020 13:44
- Son Güncelleme: 08.01.2020 13:51
Ünlü oyuncu Kubilay Aka, sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Miray Daner ile ilişkisinin sona erdiğini duyurmuş ve bu olay magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.
Kubilay Aka'nın barda bir kadınla yakınlaştığını gözler önüne seren bir fotoğrafın yayılması sonucu ikili ayrılmıştı. Daha sonra bu kişinin Hilal Altınbilek olduğu iddia edildi ancak bu hiçbir zaman doğrulanmadı.
Ayrılıktan sonra Miray Daner'in Kubilay Aka'nın İstanbul Erenköy'deki evine girerken görüldüğü ortaya çıkmış ve bu hamle ikilinin barıştığı iddia edilmişti.
2.Sayfa programının haberine göre; Kubilay Aka, Miray Daner'i yeniden barışmaya ikna etti. İki aydır gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladı. Kubilay, Zekeriyaköy'de aylık kira bedeli 11 bin lira olan iki katlı villa tuttu. Lüks villanın alt katına da müzik ve ışık tesisatı döşeterek discoya çevirdi. Çift, dışarı çıkmak yerine dostlarını da eve davet ederek partiler veriyor.
Barışma sonrası en çok şaşırtan gelişme Kubilay Aka'nın kendisini keşfeden, oyuncu olmasını sağlayan menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırması oldu. Ayrılık, Kubilay Aka'nın Instagram'da menajerini takipten çıkmasıyla gün yüzüne çıktı.
Bu ayrılıkta Miray Daner'in "Hilal (Altınbilek) ile seni Ufuk tanıştırdı, onunla çalışmanı istemiyorum" sözlerinin etkili olduğu öne sürüldü.