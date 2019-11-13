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Ünlü oyuncu karısını direk dansçı ile aldattı, üstelik yeni evlenmişlerdi! (Magazin gündemine bomba gibi düşen skandallar)

Kimi üvey kızıyla evlendi, kimi karısını direk dansçı ile aldattı kimisi ise ekip arkadaşlarıyla... Magazin dünyasında skandallar bitmiyor. Ünlü şarkıcı sevgilisi ile evlendikten birkaç hafta sonra aldatıldı. Yeni evli olmasına rağmen aldatılan ünlü isim kendisini bir striptizciyle aldatan kocasını affederek evliliğini bitirmeyeceğini duyurdu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra sizler için yıllarca konuşulan 10 magazin skandalını derledik...

13.11.2019 14:44 - Son Güncelleme: 13.11.2019 14:44
Ünlü oyuncu karısını direk dansçı ile aldattı, üstelik yeni evlenmişlerdi! (Magazin gündemine bomba gibi düşen skandallar)

Ünlü şarkıcı evlenir evlenmez hayatının şokunu yaşadı! Eşinin kendisini direk dansçı ile aldattığını öğrenen ünlü isim verdiği tepkiyle magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte Magazin dünyasında çok konuşulan skandallar...

Ünlü oyuncu karısını direk dansçı ile aldattı, üstelik yeni evlenmişlerdi! (Magazin gündemine bomba gibi düşen skandallar)

Roman Polanski

Ünlü yönetmen Roman Polanski, 1977 yılında 13 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle, kendini demir parmaklıklar ardında buldu. Daha sonra serbest bırakılan Polanski, İsviçre'deki bir dağ evinde 'elektronik izleme' ile ev hapsine alındı.

Ünlü oyuncu karısını direk dansçı ile aldattı, üstelik yeni evlenmişlerdi! (Magazin gündemine bomba gibi düşen skandallar)

David Letterman

Ünlü televizyoncu David Letterman, program ekibinde yer alan kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf edip eşinden özür diledi.

Ünlü oyuncu karısını direk dansçı ile aldattı, üstelik yeni evlenmişlerdi! (Magazin gündemine bomba gibi düşen skandallar)

Tiger Woods

Ünlü golf oyuncusu Tiger Woods'ın, eşini toplam 11 kadınla aldattığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu karısını direk dansçı ile aldattı, üstelik yeni evlenmişlerdi! (Magazin gündemine bomba gibi düşen skandallar)

Abi Titmuss

Güzel oyuncu Abi Titmuss'un, bir kadınla cinsel ilişkiye girerken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı. Titmuss'un daha önce, eski sevgilisiyle yer aldığı bir cinsel ilişki kasedi daha ortaya çıkmıştı.

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