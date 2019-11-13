Ünlü oyuncu karısını direk dansçı ile aldattı, üstelik yeni evlenmişlerdi! (Magazin gündemine bomba gibi düşen skandallar)

Kimi üvey kızıyla evlendi, kimi karısını direk dansçı ile aldattı kimisi ise ekip arkadaşlarıyla... Magazin dünyasında skandallar bitmiyor. Ünlü şarkıcı sevgilisi ile evlendikten birkaç hafta sonra aldatıldı. Yeni evli olmasına rağmen aldatılan ünlü isim kendisini bir striptizciyle aldatan kocasını affederek evliliğini bitirmeyeceğini duyurdu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra sizler için yıllarca konuşulan 10 magazin skandalını derledik...

13.11.2019 14:44 - Son Güncelleme: 13.11.2019 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





