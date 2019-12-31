2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar! 2019 yılının en çok konuşulan ismi bakın kim oldu

YAKIŞIKLI BEBEK

Yılın en çok konuşulan bebeği ise Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin, oğlu Karan oldu. Evcen'in oğluyla paylaştığı kareler, bir hafta boyunca sosyal medyada günün konusu olmayı başlardı. 1 milyona yakın yorum alan Karan'a, "Hayatımda bu kadar yakışıklı bebek görmemiştim" gibi mesajlar yağdı.