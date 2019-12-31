GaleriMagazin

2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar! 2019 yılının en çok konuşulan ismi bakın kim oldu

2019 magazin gündemi her yıl olduğu gibi; ayrılıklar, boşanmalar, yeni aşklar, skandallar ve acı kayıpların yaşandığı bir yıl oldu. Ünlüler dünyasında ölümden, evliliğe, polemiklerden, ayrılıklara birçok olay gündeme bomba gibi düştü. Kimi zaman ağlandı kimi zaman gülündü. 2019 yılının en çok konuşulan ismi ise 30 yaşındaki oyuncu oldu. Peki o isim kim? İşte 2019 yılının çok konuşulan evlilikleri ve boşanmaları!

31.12.2019 09:44 - Son Güncelleme: 31.12.2019 10:00
2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar!

EVLENEN ÜNLÜLER
Hazal Kaya, beş yıldır birlikte olduğu Ali Atay'la şubat ayında nikah masasına oturdu. Çift, oğulları Fikret Ali'yi kasımın ortasında kucağına aldı.

2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar!

Demet Şener, 2.5 ay boyunca aşk yaşadığı iş insanı Cenk Küpeli'yle Hotel Les Ottomans'ta aile arasında gerçekleşen törenle, dünyaevine girdi.

2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar!

Ebru Şallı, uzun süredir aşk yaşadığı Uğur Akkuş'la Çırağan Sarayı'nda kıyılan nikahla evlendi.

2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar!

Pedro de Noronha ile nisan ayında Portekiz'de dünyaevine girdi. Çiftin kasım ayında, Siena Leyla isminde bir kızı oldu.

2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar!

YAKIŞIKLI BEBEK
Yılın en çok konuşulan bebeği ise Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin, oğlu Karan oldu. Evcen'in oğluyla paylaştığı kareler, bir hafta boyunca sosyal medyada günün konusu olmayı başlardı. 1 milyona yakın yorum alan Karan'a, "Hayatımda bu kadar yakışıklı bebek görmemiştim" gibi mesajlar yağdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı! Hadise'nin eski hali olay oldu...
O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı! Hadise'nin eski hali olay oldu...