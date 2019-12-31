2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar! 2019 yılının en çok konuşulan ismi bakın kim oldu
2019 magazin gündemi her yıl olduğu gibi; ayrılıklar, boşanmalar, yeni aşklar, skandallar ve acı kayıpların yaşandığı bir yıl oldu. Ünlüler dünyasında ölümden, evliliğe, polemiklerden, ayrılıklara birçok olay gündeme bomba gibi düştü. Kimi zaman ağlandı kimi zaman gülündü. 2019 yılının en çok konuşulan ismi ise 30 yaşındaki oyuncu oldu. Peki o isim kim? İşte 2019 yılının çok konuşulan evlilikleri ve boşanmaları!
31.12.2019 09:44
- Son Güncelleme: 31.12.2019 10:00
YAKIŞIKLI BEBEK
Yılın en çok konuşulan bebeği ise Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin, oğlu Karan oldu. Evcen'in oğluyla paylaştığı kareler, bir hafta boyunca sosyal medyada günün konusu olmayı başlardı. 1 milyona yakın yorum alan Karan'a, "Hayatımda bu kadar yakışıklı bebek görmemiştim" gibi mesajlar yağdı.
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