O fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı! Hadise'nin eski hali olay oldu...
Hadise, sosyal medyadan yaptığı her paylaşım ile magazin dünyasının gündemine oturuyor. Son döneme yaptığı danslarla ve şarkılarıyla damga vuran ünlü popçu Hadise'nin ortaya çıkan eski görüntüleri olay oldu. Hadise'nin estetiksiz ve makyajsız halini görenler tanıyamadı... İşte Hadise ve diğer ünlülerin herkesi şaşırtan estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları...
30.12.2019 22:06
- Son Güncelleme: 30.12.2019 22:22
DİĞER GALERİLER