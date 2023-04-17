Saba Tümer bir türlü yaşlanmıyor! Saba Tümer'in beyaz elbisesiyle sere serpe pozları olay "Üreme isteği uyandıracak kimse olmadı" demişti

Saba Tümer ise şu yanıtı vermişti:

"Evet ama bırakmadım. Niye öyle davrandığımı bilmiyorum. Ben bir süre ara vermek istedim. Gerçekten 25 yıl boyunca herkesten çok çalıştım ve çok yorulmuştum. Kendime göre bir para da kazandım gezmek, dünyayı görmek istedim. O şekilde yola çıktım, sonra ben gezerken TV'lerdeki konjektür değişti sonra da pandemi patladı."