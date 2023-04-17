Saba Tümer bir türlü yaşlanmıyor! Saba Tümer'in beyaz elbisesiyle sere serpe pozları olay "Üreme isteği uyandıracak kimse olmadı" demişti
Ekranlarında 'bayan kahkahası' Saba Tümer bir türlü yaşlanmıyor... 52 yaşındaki Saba Tümer bir türlü yaşlanmak bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı "Üreme isteği uyandıracak kimse olmadı" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Saba Tümer, gittiği Dubai tatilinden beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı. Tümer'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Sunucu Saba Tümer, Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuş ve çok konuşulan açıklamalara imzası atmıştı. Bir süredir ekranlarda olmayan Saba Tümer bir dönem Rıdvan Dilmen'e sorduğu "Kaç yaşında milli oldun?" sorusuna dair bomba bir itirafta bulunmuştu.
Annesini kaybedince İzmir'in kendisine hüzün verdiğini söyleyen Tümer, memleketindeki samimiyetin burada olmadığını ifade etmişti.
Saba Tümer'e Çağlayan açık açık "Niye her şeyi bırakmışsın gibi davranıyorsun?" diye sormuştu.
Saba Tümer ise şu yanıtı vermişti:
"Evet ama bırakmadım. Niye öyle davrandığımı bilmiyorum. Ben bir süre ara vermek istedim. Gerçekten 25 yıl boyunca herkesten çok çalıştım ve çok yorulmuştum. Kendime göre bir para da kazandım gezmek, dünyayı görmek istedim. O şekilde yola çıktım, sonra ben gezerken TV'lerdeki konjektür değişti sonra da pandemi patladı."
RIDVAN DİLMEN İLE O VİDEO HAKKINDA İTİRAF
"Kaç yaşında milli oldun?" videosu hatırlatılan Saba Tümer "Şahane o. Ben öyle konuşmayı seviyorum. Rıdvan ile ikimizin anlaması gerekiyordu onu. Olay tatlı bir yere gitti. Yerim dolmadı. Çok da safiyane sormadım ama biz ikimiz anlayıp gülecektik ama Rıdvan'ın cevabı olayı başka bir yere taşıdı" demişti.