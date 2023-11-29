10 yıl sonra ekranlara geri dönen Özgü Namal çocukları büyüttü! İşte Nefes ve Elem Su'nun son hali! Eşi Serdar Oral'ın ani ölümüyle sarsılmıştı

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybetmişti. 44 yaşındaki Özgü Namal çocukları Nefes ve Elem Su ile birlikte radikal bir karar alarak Muğla Köyceğiz'de kurduğu düzeni geride bırakarak İstanbul'a geri dönüş yapmıştı. 10 yıldır ekranlardan uzak olan Özgü Namal setlere de dönüş yapmaya karar verdi. Yıllar sonra ekranlara geri dönen Namal'ın çocuklarının son hali merak konusu. İşte detaylar...