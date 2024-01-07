14 yıl önce evlenen Halit Ergenç’ten Bergüzar Korel itirafı! Dostu düşmanı çatlattı! “Müge Anlı ve Esra Erol’dan çok tüyo aldım” demişti...

Binbir Gece dizi setinde aşk yaşamaya başladığı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, uzun bir aranın ardından imaj değiştirip setlere döndü. Ünlü oyuncunun yeni imajı büyük ses getirirken Korel "Müge Anlı ve Esra Erol'dan çok tüyo aldım" demişti. Halit Ergenç'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Korel'e aşkını haykıran Ergenç, açıklamasıyla sosyal medyaya damga vurdu.