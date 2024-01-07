14 yıl önce evlenen Halit Ergenç’ten Bergüzar Korel itirafı! Dostu düşmanı çatlattı! “Müge Anlı ve Esra Erol’dan çok tüyo aldım” demişti...

Binbir Gece dizi setinde aşk yaşamaya başladığı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, uzun bir aranın ardından imaj değiştirip setlere döndü. Ünlü oyuncunun yeni imajı büyük ses getirirken Korel "Müge Anlı ve Esra Erol'dan çok tüyo aldım" demişti. Halit Ergenç'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Korel'e aşkını haykıran Ergenç, açıklamasıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Bergüzar Korel, Binbir Gece dizi setinde aşk yaşamaya başladığı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Korel, anne olduktan sonra bir süre setlere ara verdi.
Dijital platformda yayınlanacak bir proje için kamera karşısına geçen Koral'in dönüşü ise büyük ses getirdi. Ünlü oyuncu, yeni karakteri için saçlarını sarı renge boyattı.