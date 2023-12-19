Aile’nin Nedret Soykan’ı Ayda Aksel’in kızı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun annesiymiş...

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Nejat İşler, Selin Şekerci gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Nedret Soykan karakterini canlandıran Ayda Aksel'in hayatı merak edildi. Kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandıran oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. 61 yaşındaki Aksel'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayda Aksel'in kendi gibi oyuncu olan kızı kimmiş...
Aile dizisinde Nedret Soykan karakterini canlandıran Ayda Aksel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
AYDA AKSEL KİMDİR?
31 Ekim 1962 tarihinde dünyaya gelen Ayda Aksel, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okuyan Aksel, reklam filmlerinde seslendirme yaptı.
15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kadrolu elemanı olarak çalışan Ayda Aksel, daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda çalıştı. ''Diyalog"da ders verdi.