Aile’nin Nedret Soykan’ı Ayda Aksel’in kızı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer ünlü oyuncunun annesiymiş...

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Nejat İşler, Selin Şekerci gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Nedret Soykan karakterini canlandıran Ayda Aksel'in hayatı merak edildi. Kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandıran oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. 61 yaşındaki Aksel'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayda Aksel'in kendi gibi oyuncu olan kızı kimmiş...