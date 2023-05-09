Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı meğer basketbolcuymuş! Ünlü çift: "Tribünlerde amigoya döndük"
Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı meğer basketbolcuymuş! Evliliklerinde 20. yılı geride bırakan Suat Sungur ile Ahu Sungur, verdikleri bir röportajda ise mutlu evliliğin sırrını açıklamıştı. Ahu Sungur ile Suat Sungur'un basketbolcu oğlu Ege ile verdikleri poz kısa sürede gündem oldu. Oğullarıyla gurur duyan Ahu Sungur ile Suat Sungur ise "Tribünlerde amigoya döndük" dedi.
Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı meğer basketbolcuymuş! Oğullarıyla gurur duyan ünlü çift, "Tribünlerde amigoya döndük" diyor.
Ahu Sungur ile Suat Sungur, 2002 yılında dünya evine girdi. Bu evlilikten bir çocukları olan ünlü çift, verdikleri bir röportajda 20 yıllık evlilikleri hakkında yaptıkları açıklamalarla dikkat çekmişti.
Ünlü çift, mutlu evliliğin sırrını da açıkladı. Çift "Dile kolay 20 yılı devirdiniz... Nasıl geçti bu 20 yıl?" sorusuna şöyle karşılık verdi:
Suat Sungur: Daha dün akşam konuştuk. Ben "Çok hızlı geçti" dedim. Ahu, "Nasıl, 20 yıl hızlı geçer mi?" diye karşılık verdi. Yaşam öyle gidiyor zaten, bana çok hızlı geliyor. Belki yaş aldıkça insanlar bunları düşünmeye başlıyor. Oğlumuza bakıyorum, kucağımıza alıyorduk. Adam şimdi 1.90 boyunda oldu, eğilmezse öpemiyorum. Keyifli geçti 20 yıl. Çok aksaklık olsaydı hızlı gitmezdi sanırım. Şükürler olsun göz açıp kapayıncaya kadar geçti.