Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege bakın kim çıktı! Gören şaştı kaldı meğer basketbolcuymuş! Ünlü çift: "Tribünlerde amigoya döndük"

Ünlü çift, mutlu evliliğin sırrını da açıkladı. Çift "Dile kolay 20 yılı devirdiniz... Nasıl geçti bu 20 yıl?" sorusuna şöyle karşılık verdi:

Suat Sungur: Daha dün akşam konuştuk. Ben "Çok hızlı geçti" dedim. Ahu, "Nasıl, 20 yıl hızlı geçer mi?" diye karşılık verdi. Yaşam öyle gidiyor zaten, bana çok hızlı geliyor. Belki yaş aldıkça insanlar bunları düşünmeye başlıyor. Oğlumuza bakıyorum, kucağımıza alıyorduk. Adam şimdi 1.90 boyunda oldu, eğilmezse öpemiyorum. Keyifli geçti 20 yıl. Çok aksaklık olsaydı hızlı gitmezdi sanırım. Şükürler olsun göz açıp kapayıncaya kadar geçti.