2 yıllık evlilikte nafaka krizi! Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın evine haciz geldi! Eski eşine ödemediği nafaka yuva yıktı

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022 yılında Evren Bölek ile dünyaevine girdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin evlilikleri nafaka kriziyle çatırdamaya başladı. Evren Bölek, eski eşinin nafakasını ödemeyince eve haciz geldi. Bölek'in umursamaz tavrına kızan Açar ise evliliğini sonlandırma kararı aldı. İşte detaylar...
Kayahan'ın kızı Beste Açar, yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü isim şimdi ise eşi Evren Bölek ile yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.
Beste Açar ile Evren Bölek ilişkilerinin 3. ayında evlilik kararı almış 2022'de nikah masasına oturdu.
Evliliklerinde iki yılı doldurmalarına az bir zaman kalan çiftten kötü haber geldi.