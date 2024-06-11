17 yıllık evliliği biten Ufuk Özkan aşkı onda bulmuştu! Ünlü çift ayrıldı! İlk açıklama geldi: Birlikteliğimizi 2 ay önce sonlandırdık

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor bir dönem atlatmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Zor günleri geride bırakan Özkan daha sonra ise yeni aşkıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Özkan, yaptığı açıklamayla ilişkisinin 2 ay önce sonlandırdığını duyurdu. İşte detaylar...
'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi ve 17'ye yakın kilo verdi. Uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.
Organ nakli olması gerektiği öğrenilen oyuncu, hastanede tedavi görmeye başladı. Tedavisi iyi giden Özkan, bir süre sonra organ nakline gerek kalmadığını açıkladı.
Gördüğü tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan ünlü isim, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.