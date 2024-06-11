17 yıllık evliliği biten Ufuk Özkan aşkı onda bulmuştu! Ünlü çift ayrıldı! İlk açıklama geldi: Birlikteliğimizi 2 ay önce sonlandırdık

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor bir dönem atlatmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Zor günleri geride bırakan Özkan daha sonra ise yeni aşkıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Özkan, yaptığı açıklamayla ilişkisinin 2 ay önce sonlandırdığını duyurdu. İşte detaylar...