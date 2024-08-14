2 yılı devirdiler! Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den evlilik yıldönümü kutlaması! “O senin ezel gününden kaderin”

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, uzun süreli ilişkilerini Temmuz 2022'de Almanya'da evlilikle taçlandırdı. Nikahı Almanya'da düğünü ise İtalya'da yapan ünlü çift, sosyal medya hesaplarında evlilik yıldönümlerine özel paylaşımda bulundu. Romantik pozlarıyla dikkat çeken Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in paylaşımlarına düştükleri not da dikkat çekti. İşte o paylaşımlar...