O artık sarışın! Deniz Baysal Yurtcu imaj değiştirdi! Son halini gören inanamadı: “Harika görünüyor!”

Fazilet Hanım ve Kızları, Kaçak Gelinler, Teşkilat gibi dizilerde rol alan Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul'la başrolünü üstleneceği yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. 2019'da Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile nikah masasına oturan oyuncu, uzun yıllarca kullandığı koyu saçlarına veda ederek sarışın oldu. Saçlarını sarı renge boyatan Deniz Baysal, son haliyle görenleri şaşkına çevirirken iltifat yağmuruna tutuldu.