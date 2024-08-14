Karı-koca aynı filmde! Salak Milyoner’in Himmet’i Zeki Alasya’nın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Yeşilçam yıldızıyla 18 yıl evli kalmış...

Kemal Sunal, Meral Zeren, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Metin Akpınar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Salak Milyoner filminde Himmet karakterini canlandıran merhum sanatçı Zeki Alasya, 1974 yapımı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılana Alasya'nın aynı filmde rol aldığı Yeşilçam yıldızıyla 18 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zeki Alasya'nın eski eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
Kemal Sunal, Meral Zeren, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Metin Akpınar gibi isimleri buluşturan Salak Milyoner filminde Himmet karakterini canlandıran sanatçı Zeki Alasya, 1974 yapımı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
2015 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Hayatı merak edilip araştırılana Alasya'nın aynı filmde rol aldığı Yeşilçam yıldızıyla 18 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.