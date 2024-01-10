Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su annesini solladı!

Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı oldu. Sosyal medya paylaşımlarında Su'ya sık sık yer veren Altuğ, kızıyla katıldığı etkinliklerle de adından söz ettirdi. Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı. Babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su için "Güzellikte annesini solladı", "Dupduru bir güzellik", "Çok güzel bir genç kız oldu" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su'nun son hali...