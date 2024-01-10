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Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su annesini solladı!

Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı oldu. Sosyal medya paylaşımlarında Su'ya sık sık yer veren Altuğ, kızıyla katıldığı etkinliklerle de adından söz ettirdi. Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı. Babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su için "Güzellikte annesini solladı", "Dupduru bir güzellik", "Çok güzel bir genç kız oldu" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su'nun son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 09:02 Güncelleme 10 Ocak 2024, 09:02
Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su annesini solladı! 1

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su annesini solladı! 2

Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı olan Altuğ, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.

Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! Babası Yağmur Atacan’a benzetilen Su annesini solladı! 3

Ünlü oyuncu, şimdi ise kızı Su Atacan ile gündem oldu. Su'nun son halini görenler hayran kaldı.

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