2 yıl önce baba olmuştu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Baba-oğlun deniz keyfi...
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Fatma Ceylan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, gözlerden uzak büyüttüğü 2 yaşındaki oğlu İlhan Cihangir ile keyifli anlarını yayınladı. Baba-oğlun deniz keyfi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...
10.07.2023 10:12 - Son Güncelleme: 10.07.2023 10:38
Sıfır Bir adlı dizide Cio olarak bilinen Cihangir Ceyhan ardından Çukur'a dahil oldu ve adını geniş bir kitleye duyurdu.
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Fatma Ceylan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, gözlerden uzak büyüttüğü 2 yaşındaki oğlu İlhan Cihangir ile keyifli anlarını yayınladı.