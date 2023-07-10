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Haberler Magazin 2 yıl önce baba olmuştu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Baba-oğlun deniz keyfi...

2 yıl önce baba olmuştu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Baba-oğlun deniz keyfi...

Son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Fatma Ceylan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, gözlerden uzak büyüttüğü 2 yaşındaki oğlu İlhan Cihangir ile keyifli anlarını yayınladı. Baba-oğlun deniz keyfi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...

takvim.com.tr
10.07.2023 10:12 - Son Güncelleme: 10.07.2023 10:38
2 yıl önce baba olmuştu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Baba-oğlun deniz keyfi...

Sıfır Bir adlı dizide Cio olarak bilinen Cihangir Ceyhan ardından Çukur'a dahil oldu ve adını geniş bir kitleye duyurdu.

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2 yıl önce baba olmuştu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Baba-oğlun deniz keyfi...

Son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

2 yıl önce baba olmuştu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Baba-oğlun deniz keyfi...

Fatma Ceylan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, gözlerden uzak büyüttüğü 2 yaşındaki oğlu İlhan Cihangir ile keyifli anlarını yayınladı.

2 yıl önce baba olmuştu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Baba-oğlun deniz keyfi...

Baba-oğlun deniz keyfi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken minik İlhan babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

2 yıl önce baba olmuştu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın! Baba-oğlun deniz keyfi...

İşte Cihangir Ceyhan başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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