Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez TikTok'a bir girdi pir girdi "3 kuşaktır kararlılıkla hayranınızız" Bir anda iç çamaşırı göründü ama...
2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, TikTok' sansasyonel bir giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Nez'in TikTok'ta paylaştığı video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
10.07.2023 09:58 - Son Güncelleme: 10.07.2023 10:02
2002 yılında çıkardığı albümdeki 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Nez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.