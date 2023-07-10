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Haberler Magazin Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez TikTok'a bir girdi pir girdi "3 kuşaktır kararlılıkla hayranınızız" Bir anda iç çamaşırı göründü ama...

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez TikTok'a bir girdi pir girdi "3 kuşaktır kararlılıkla hayranınızız" Bir anda iç çamaşırı göründü ama...

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, TikTok' sansasyonel bir giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Nez'in TikTok'ta paylaştığı video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

10.07.2023 09:58 - Son Güncelleme: 10.07.2023 10:02
Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez TikTok’a bir girdi pir girdi 3 kuşaktır kararlılıkla hayranınızız Bir anda iç çamaşırı göründü ama...

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, TikTok't paylaştığı videoyla gündemde.

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Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez TikTok’a bir girdi pir girdi 3 kuşaktır kararlılıkla hayranınızız Bir anda iç çamaşırı göründü ama...

2002 yılında çıkardığı albümdeki 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Nez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez TikTok’a bir girdi pir girdi 3 kuşaktır kararlılıkla hayranınızız Bir anda iç çamaşırı göründü ama...

Sahne performansıyla hayranlarından beğeni alan Nez TikTok'a girince ikonikleşen dansını da yapmadan duramadı.

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez TikTok’a bir girdi pir girdi 3 kuşaktır kararlılıkla hayranınızız Bir anda iç çamaşırı göründü ama...

Derin yırtmacı ve dekoltesiyle dans eden Nez, bir arada dekoltesinin azizliğine uğradı.

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez TikTok’a bir girdi pir girdi 3 kuşaktır kararlılıkla hayranınızız Bir anda iç çamaşırı göründü ama...

Ancak dansını kaldığı yerden devam etti.

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