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Haberler Magazin Merve Boluğur'un son halini görenler gözlerine inanamıyor! Kendini "Güzel saçlı bebeğim" diye yere göğe sığdıramadı ama...

Merve Boluğur'un son halini görenler gözlerine inanamıyor! Kendini "Güzel saçlı bebeğim" diye yere göğe sığdıramadı ama...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Kilo ve alan saçlarını kısacık kestiren Boluğur, bikinili paylaşımlar yaparak ve kendini överek günlerini geçiriyor. İşte haberin detayları....

10.07.2023 10:45 - Son Güncelleme: 10.07.2023 10:45
Merve Boluğur’un son halini görenler gözlerine inanamıyor! Kendini Güzel saçlı bebeğim diye yere göğe sığdıramadı ama...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur'un son paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

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Merve Boluğur’un son halini görenler gözlerine inanamıyor! Kendini Güzel saçlı bebeğim diye yere göğe sığdıramadı ama...

Çalkantılı aşk hayatı, ilginç söylemleri ve garip paylaşımlarıyla bir olay kadına dönüşmüştü.

Merve Boluğur’un son halini görenler gözlerine inanamıyor! Kendini Güzel saçlı bebeğim diye yere göğe sığdıramadı ama...

MERVE NE OLDU SANA?

Boluğur bu kez tatil paylaşımlarıyla olay oldu.

Merve Boluğur’un son halini görenler gözlerine inanamıyor! Kendini Güzel saçlı bebeğim diye yere göğe sığdıramadı ama...

Saçlarını kısacık kestiren ve kilo alan Boluğur'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Merve Boluğur’un son halini görenler gözlerine inanamıyor! Kendini Güzel saçlı bebeğim diye yere göğe sığdıramadı ama...

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur'un bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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