Merve Boluğur'un son halini görenler gözlerine inanamıyor! Kendini "Güzel saçlı bebeğim" diye yere göğe sığdıramadı ama...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, deprem faciası hakkında söyledikleriyle tepki çeken Merve Boluğur'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Kilo ve alan saçlarını kısacık kestiren Boluğur, bikinili paylaşımlar yaparak ve kendini överek günlerini geçiriyor. İşte haberin detayları....
10.07.2023 10:45 - Son Güncelleme: 10.07.2023 10:45