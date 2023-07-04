2 yıl önce anne olan Cemre Kemer’in son haline bakın! Bikinisiyle sere serpe yayınladı! 38'lik Cemre Hepsi Grubu’yla tanınmıştı...
Eren Bakıcı, Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük ile yer aldığı Hepsi Grubu'yla tanınan Cemre Kemer, 2021'de ilk bebeğini kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı. Ailesiyle tatile çıkan ünlü isim, kızıyla havuzda geçirdiği eğlenceli anları yayınladı. Peş peşe paylaşımlarda bulunan Kemer, daha sonra şezlongda sere serpe uzanarak verdiği bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte 38 yaşındaki Cemre Kemer'in o pozları...
04.07.2023 09:44 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:44
Cemre Kemer; Eren Bakıcı, Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük ile yer aldığı Hepsi Grubu'yla bir dönem fırtınalar estirdi. Ancak geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, sürpriz bir şekilde dağıldı.
Hepsi Grubu'yla tanınan Cemre Kemer, son dönemlerde ise özel hayatıyla gündem oldu. 2020'de dünyaevine giren ünlü isim, 2021'de ilk bebeğini kucağına alarak annelik duygusunu tattı.