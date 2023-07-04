Kıvanç Tatlıtuğ'un hesabı ele geçirildi hem de bakın kim tarafından! Yapılan paylaşımlar sosyal medyayı salladı "Çok doğru..."
Uzunca bir süre oğulları Kurt Efe'yi gözlerden uzak tutan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer daha fazla kaçamamış ve geçtiğimiz günlerde oğullarıyla görüntülenmişti. Kurt Efe bir anda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kurt Efe, annesine mi yoksa babasına mı benziyor konuşuladursun, önceki akşam Kurt Efe ilk bombasını patlattı. İşte detaylar...
04.07.2023 09:52 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:52
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in yüzünü göstermekten imtina ettikleri Kurt Efe geçtiğimiz günlerde ilk ke görüntülenmişti.
Rol aldığı dizinin sezon finali yapması ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.