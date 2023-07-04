15 yıl önce evlenmişlerdi! Pınar Altuğ’un bikinili görüntüleri eşi Yağmur Atacan’a “Sonunda” dedirtti! Boşanma iddialarından sonra...
Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, geçen haftalarda 15 yıllık eşi Yağmur Atacan ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İddialara gülüp geçen ünlü çift, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ikiliden Altuğ ise sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi ve bikinili görüntülerini yayınladı. Altuğ'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken Atacan'ın yorumu dikkat çekti. İşte o paylaşım...
04.07.2023 09:18 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:18
1994 yılında Miss Turkey seçilen ve kariyerine oyuncu ile sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ, özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.