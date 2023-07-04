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Haberler Magazin 15 yıl önce evlenmişlerdi! Pınar Altuğ’un bikinili görüntüleri eşi Yağmur Atacan’a “Sonunda” dedirtti! Boşanma iddialarından sonra...

15 yıl önce evlenmişlerdi! Pınar Altuğ’un bikinili görüntüleri eşi Yağmur Atacan’a “Sonunda” dedirtti! Boşanma iddialarından sonra...

Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, geçen haftalarda 15 yıllık eşi Yağmur Atacan ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İddialara gülüp geçen ünlü çift, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ikiliden Altuğ ise sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi ve bikinili görüntülerini yayınladı. Altuğ'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken Atacan'ın yorumu dikkat çekti. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
04.07.2023 09:18 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:18
15 yıl önce evlenmişlerdi! Pınar Altuğ’un bikinili görüntüleri eşi Yağmur Atacan’a “Sonunda” dedirtti! Boşanma iddialarından sonra...

1994 yılında Miss Turkey seçilen ve kariyerine oyuncu ile sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ, özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.

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15 yıl önce evlenmişlerdi! Pınar Altuğ’un bikinili görüntüleri eşi Yağmur Atacan’a “Sonunda” dedirtti! Boşanma iddialarından sonra...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı oldu.

15 yıl önce evlenmişlerdi! Pınar Altuğ’un bikinili görüntüleri eşi Yağmur Atacan’a “Sonunda” dedirtti! Boşanma iddialarından sonra...

2009'da da Su adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Altuğ, son dönemlerde boşanma haberleriyle gündeme geldi.

15 yıl önce evlenmişlerdi! Pınar Altuğ’un bikinili görüntüleri eşi Yağmur Atacan’a “Sonunda” dedirtti! Boşanma iddialarından sonra...

Geçen günlerde bir etkinlikte kameralara yansıyan oyuncu, muhabirlerin iddialarla ilgili sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

15 yıl önce evlenmişlerdi! Pınar Altuğ’un bikinili görüntüleri eşi Yağmur Atacan’a “Sonunda” dedirtti! Boşanma iddialarından sonra...

Muhabirlere kinayeli bir yanıt veren Altuğ, "Evet, biz boşandık, ondan dolayı Yağmur burada yok!" dedi.

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