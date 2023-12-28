Hülya Avşar'ın kucağına oturunca kanal kapanmıştı! Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Hem yeni mesleği hem son hali şaşırttı!

Henüz 12 yaşındayken albüm çıkaran ve İbrahim Tatlıses'in veliahttı olarak gösterilen İbrahim Küçük, 'Küçük İbo' adıyla hafızalara kazındı. Bir dönem Hülya Avşar'ın kucağına oturması ve bu olay sonrası yayını yapan kanalın geçici süreliğine kapatılmasıyla da çok konuşulan Küçük İbo, yıllar sonra ortaya çıktı. Nişantaşı sokaklarında görüntülenen İbrahim Küçük'ün hem son hali hem de yeni mesleği duyanları şaşırttı. İşte şimdilerde 39 yaşında olan Küçük İbo'nun son hali ve yeni mesleği...
Henüz 12 yaşındayken albüm çıkaran ve sesiyle milyonların beğenisini kazanan Küçük İbo lakaplı İbrahim Küçük, İbrahim Tatlıses'in veliahttı olarak gösteriliyordu.
Sesi ve seslendirdiği türkülerin yanı sıra magazinsel olaylarla da adından söz ettiren Küçük, bir dönem Hülya Avşar'ın kucağına oturması ve bu olay sonrası yayını yapan kanalın geçici süreliğine kapatılmasıyla da çok konuşuldu.
Hızla şöhret basamaklarını çıkan ancak ergenlikte sesi değişince bunalıma giren Küçük İbo, bir anda sırra kadem basarak ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.