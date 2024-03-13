2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Sandık Kokusu’nun Lale’si Seda Türkmen’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Üç Kuruş’un yıldızıyla...

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Lale karakterini canlandıran Seda Türkmen'in hayatı merak edildi. Son bölümde Atilla karakteriyle evlenen Türkmen'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Seda Türkmen'in Üç Kuruş dizisinde de rol alan kendisi gibi oyuncu eski eşi kim...
Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Lale karakterini canlandıran Seda Türkmen'in hayatı merak edildi.
SEDA TÜRKMEN KİMDİR?
14 Kasım 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Seda Türkmen, Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.
İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Papatyam dizisi ile yaşayan oyuncu, Hayatımın Aşkı, Fatih Harbiye ve Annem Uyurken dizilerinde rol aldı.