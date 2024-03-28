2 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti! Cezaevindeki Dilan Polat eski dostuna kıyamadı! Nez Demir’le mahkemede gözyaşlarına boğuldu

Eşi Engin Polat ile kara para aklamaktan ve tutuklanan Dilan Polat, eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'den kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Dilan Polat'a hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Nez Demir hakim karşısına çıktı. Eski dostlar duruşma boyunca gözyaşlarına hakim olamazken Dilan Polat'tan şaşırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...