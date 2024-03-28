2 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti! Cezaevindeki Dilan Polat eski dostuna kıyamadı! Nez Demir’le mahkemede gözyaşlarına boğuldu

Eşi Engin Polat ile kara para aklamaktan ve tutuklanan Dilan Polat, eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'den kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Dilan Polat'a hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Nez Demir hakim karşısına çıktı. Eski dostlar duruşma boyunca gözyaşlarına hakim olamazken Dilan Polat'tan şaşırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...
Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat kara para aklama suçu kapsamında cezaevine girmişti.
Olayda her gün başka bir detay çıkmaya devam ederken, Dilan Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Dilan Polat, eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'den kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.