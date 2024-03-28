SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti! Cezaevindeki Dilan Polat eski dostuna kıyamadı! Nez Demir’le mahkemede gözyaşlarına boğuldu

Eşi Engin Polat ile kara para aklamaktan ve tutuklanan Dilan Polat, eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'den kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Dilan Polat'a hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Nez Demir hakim karşısına çıktı. Eski dostlar duruşma boyunca gözyaşlarına hakim olamazken Dilan Polat'tan şaşırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 14:52 Güncelleme 28 Mart 2024, 14:59
2 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti! Cezaevindeki Dilan Polat eski dostuna kıyamadı! Nez Demir’le mahkemede gözyaşlarına boğuldu 1

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat kara para aklama suçu kapsamında cezaevine girmişti.

2 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti! Cezaevindeki Dilan Polat eski dostuna kıyamadı! Nez Demir’le mahkemede gözyaşlarına boğuldu 2

Olayda her gün başka bir detay çıkmaya devam ederken, Dilan Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

2 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti! Cezaevindeki Dilan Polat eski dostuna kıyamadı! Nez Demir’le mahkemede gözyaşlarına boğuldu 3

Dilan Polat, eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'den kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

SON DAKİKA