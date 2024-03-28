5 ayda 17 kilo vermişti! Kuşum Aydın “Param bitti” deyip isyan etti! Son halini gören tanıyamadı! “Ayıp, bu kadar da olmaz...”

'Kuşum Aydın' olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, 5 ayda 17 kilo vererek uzun süre adından söz ettirmişti. Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup sahnelere küsen şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. "Mucize krem" adıyla satın aldığı ürünler etki etmeyince tepki gösteren Kuşum Aydın, "Param bitti" deyip isyan etti. Ünlü şarkıcının son hali ise çok konuşuldu.