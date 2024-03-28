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5 ayda 17 kilo vermişti! Kuşum Aydın “Param bitti” deyip isyan etti! Son halini gören tanıyamadı! “Ayıp, bu kadar da olmaz...”

'Kuşum Aydın' olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, 5 ayda 17 kilo vererek uzun süre adından söz ettirmişti. Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup sahnelere küsen şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. "Mucize krem" adıyla satın aldığı ürünler etki etmeyince tepki gösteren Kuşum Aydın, "Param bitti" deyip isyan etti. Ünlü şarkıcının son hali ise çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 14:04 Güncelleme 28 Mart 2024, 14:14
5 ayda 17 kilo vermişti! Kuşum Aydın “Param bitti” deyip isyan etti! Son halini gören tanıyamadı! “Ayıp, bu kadar da olmaz...” 1

Şarkıları ve enerjisiyle yıllarca adından söz ettiren Kuşum Aydın, 5 ayda 17 kilo vererek uzun süre adından söz ettirmişti.

5 ayda 17 kilo vermişti! Kuşum Aydın “Param bitti” deyip isyan etti! Son halini gören tanıyamadı! “Ayıp, bu kadar da olmaz...” 2

Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup sahnelere küsen şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

5 ayda 17 kilo vermişti! Kuşum Aydın “Param bitti” deyip isyan etti! Son halini gören tanıyamadı! “Ayıp, bu kadar da olmaz...” 3

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürdüren ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Kuşum Aydın, "mucize krem" adıyla satın aldığı ürünler etki etmeyince tepki gösterdi.

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