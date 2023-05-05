2. kez evlenen Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım! Kimisi sünnet çocuğuna kimisi perdeye benzetti! “Gelinlik bu değil dimi?” Mohammed Alsaloussi ile...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. Günlerdir bekarlığa veda yapan ve nikah kıyan çift, bu akşam ise düğün törenlerini gerçekleştirdi. Subaşı'ndan da ilk paylaşım, jet hızıyla geldi. Ünlü ismin tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada gündem oldu. Kimisi sünnet çocuğuna kimisi perdeye benzetirken bir sosyal medya kullanıcısı "Gelinlik bu değil dimi?" sorusunu yöneltti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı...
05.05.2023 23:26 - Son Güncelleme: 05.05.2023 23:26
Şeyma Subaşı ile 2021 yılının Haziran ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nden evlilik teklifi almış ve 'evet' demişti. Ardından 2022'de ayrılmışlardı. Fakat bu ayrılıkları uzun sürmemiş ve yeniden bir araya gelmişlerdi.
İlk olarak Şeyma Subaşı'nın törene yalnızca 15 kişi davet ettiği ortaya çıkmış ve bu kişilerin arasında ablası Kübra Açıl'ın olmadığı öğrenilmişti
EVLENDİ
İddialar, varsayımlar derken Şeyma Subaşı, muradına erdi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık olduğu uzun süreli sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile geçen günlerde nikah masasına oturdu.