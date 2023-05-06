Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! 40 değil 80 yaşında gibiler! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...

Estetik operasyonları günümüzde oldukça tercih ediliyor. Genç kalmak isteyen veya vücudunda beğenmediği bir bölgeyi değiştirmek isteyenler çeşitli operasyonlar geçiriyor. Ancak bazen estetik operasyonları istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Bazı ünlü isimler de bundan nasibini alıyor ve aralarında asla yaptırmamaya yemin edenler de var. İşte estetik nedeniyle hayata küsen 11 ünlü...