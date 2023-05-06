Yanlış estetikle eski halinden eser kalmayan 11 ünlü! 40 değil 80 yaşında gibiler! Burun, dudak, çene, göğüs! Estetiksiz haline şükreden de var! Lady Gaga, Kardashian...
Son zamanlarda estetik operasyonlara olan ilgi artmış durumda ve birçok kadın hayal ettikleri görünüme ulaşmak için bu yönteme başvuruyor. Ünlülerin de estetik operasyonlarına başvurdukları ve bazen istedikleri sonuçları elde edemeyerek doğal görünümlerini kaybettikleri durumlar medyada sıklıkla yer alabiliyor. Ancak, estetik operasyonlar her zaman başarılı sonuçlar doğurmayabilir ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir.
Estetik operasyonları günümüzde oldukça tercih ediliyor. Genç kalmak isteyen veya vücudunda beğenmediği bir bölgeyi değiştirmek isteyenler çeşitli operasyonlar geçiriyor. Ancak bazen estetik operasyonları istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Bazı ünlü isimler de bundan nasibini alıyor ve aralarında asla yaptırmamaya yemin edenler de var. İşte estetik nedeniyle hayata küsen 11 ünlü...
Khloe Kardashian
Tüm Kardashian-Jenner ailesi, estetik konusunda son derece ileri görüşlü. Ancak Khloe Kardashian'ın, 2016 yaptırdığı yüz enjeksiyonları pek iyi sonuçlanmadı. Kardashian, "Yüzüm çok kötü görünüyordu, gidip hepsini çıkartmak zorunda kaldım." dedi.
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow'un doğal bakım ürünlerine düşkün olduğunu düşünebilirsiniz ancak botoks uygulamasından yardım aldığını itiraf etti. 2013 yılında lazer tedavisinin yanı sıra botoks yaptırdığını söyleyen Paltrow, kötü bir deneyim yaşadığını anlattı. Bu deneyimin ardından yüzünün şiştiğini ve Joan Rivers'a benzediğini söyleyerek bir daha botoks yaptırmama kararı kaldı.