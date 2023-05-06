Yalı Çapkını Tarık’ı Baran Bölükbaşı o gerçekle şaşırttı! Meğer Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu ile arasında...
Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterini canlandıran Baran Bölükbaşı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk hayatına 2017 yılında başlayan Bölükbaşı'nın özellikle yaşı merak edildi. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Bu gerçek mi" yorumunda bulundu. Bölükbaşı'nın rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Baran Bölükbaşı kaç yaşındaymış...
06.05.2023 00:20 - Son Güncelleme: 06.05.2023 00:20
Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Tarık karakteriyle dahil olan Baran Bölükbaşı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Oyunculuk hayatına 2017 yılında başlayan Bölükbaşı'nın özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Baran Bölükbaşı kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.