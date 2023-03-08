2. kez anne olan Hazal Kaya’dan minik bebeğiyle ilk poz! Ali Atay’ın biricik kızına ünlülerden yorum yağdı! Uraz Kaygılaroğlu, Arzum Onan...
Meslektaşı Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturan ve aynı yıl Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk keaz annelik heyecanını yaşayan Hazal Kaya'nın geçen aylarda hamile olduğu öğrenilmişti. Kaya'nın Şubat ayında bir kızı oldu. Haftalar önce ikinci kez anne olan ünlü oyuncu, Süreyya ismini verdiği bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı. Minik Süreyya sosyal medyada gündem olurken aralarında Uraz Kaygılaroğlu, Arzum Onan ve Seda Gözde Altuner gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda ünlü isimden yorum geldi. İşte Hazal Kaya'nın minik bebeği Süreyya...
08.03.2023 20:51 - Son Güncelleme: 08.03.2023 21:42
Adını Feriha Koydum, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Bizim Hikaye, Aşk-ı Memnu gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi.
Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya'nın geçen aylarda bir kız çocuk beklediği ortaya çıktı.