Hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Nazlı Kayı Sabancı hem son halini paylaştı hem müjdeyi duyurdu! Hacı Sabancı’nın biricik eşi...
2021 yılının ekim ayında Hacı Sabancı ile Arzu Sabancı - Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturan Kayı, haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle mutluluğunu herkesle paylaştı. Hem özle hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen günlerde müjdeli haber geldi. Nazlı Sabancı'nın hamile olduğu ve bir kız bebek dünyaya getireceği ortaya çıktı. Ünlü çiftin hayranlarını sevindiren müjdeli haberin ardından Nazlı Sabancı'dan beklenen paylaşım geldi. Ünlü isim, eşi Hacı Sabancı ile verdiği pozla müjdeli haberi duyurdu. Öte yandan Nazlı Sabancı'nın son hali dikkat çekti. İşte o paylaşım...
08.03.2023 21:38 - Son Güncelleme: 08.03.2023 21:39
2021 yılının ekim ayında Hacı Sabancı ile Arzu - Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturan Kayı, haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle mutluluğunu herkesle paylaştı.
Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çiftinden müjdeli bir haber geldi.
Ünlü isim, eşi Hacı Sabancı ile verdiği bir pozu nazar ve kalp emojileriyle birlikte "3" notuyla duyurdu.