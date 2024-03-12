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2. kez ameliyat masasında! Kobra Murat’tan sevenlerini üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu! İşte son sağlık durumu...

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Belçika'dan dönerken uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, hastane odasından yaptığı paylaşımda "Ölüm tehlikem var" diyerek herkesten helallik istemişti. Ameliyat sonrası güle oynaya hastaneden taburcu olan Kobra Murat'tan kötü haber geldi. Murat, ikinci kez ameliyat olacağını söyledi. Kobra Murat sağlık durumu hakkında bilgileri, sevenleriyle paylaştı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 13:02 Güncelleme 12 Mart 2024, 13:55
2. kez ameliyat masasında! Kobra Murat’tan sevenlerini üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu! İşte son sağlık durumu... 1

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, ikinci kez ameliyat olacağını söyledi. Kobra Murat sağlık durumu hakkında bilgileri, sevenleriyle paylaştı.

2. kez ameliyat masasında! Kobra Murat’tan sevenlerini üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu! İşte son sağlık durumu... 2

Şarkıları ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Belçika'dan dönerken uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, hastane odasından yaptığı paylaşımda "Ölüm tehlikem var" diyerek herkesten helallik istemişti.

2. kez ameliyat masasında! Kobra Murat’tan sevenlerini üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu! İşte son sağlık durumu... 3
Kobra Murat'tan sevenlerini üzen haber!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kobra Murat, ikinci kez ameliyat olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

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