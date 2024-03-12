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Abla-kardeş aynı dizide! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer...

Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu, Yedi Numara gibi dizilerde rol alan Demet Evgar'ın son adresi Bahar oldu. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerle kamera karşısına geçen Evgar hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı kardeşi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 12:07 Güncelleme 12 Mart 2024, 12:07
Abla-kardeş aynı dizide! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer... 1

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edildi.

Abla-kardeş aynı dizide! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer... 2

Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Abla-kardeş aynı dizide! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer... 3

Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı ortaya çıkarken "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı.

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