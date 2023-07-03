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Haberler Magazin 2 hafta önce evlenen yeni gelin Eda Ece balayında pembe bikinisi ile yakalandı! Buğra Tuncer’in biricik eşi en cesur haliyle...

2 hafta önce evlenen yeni gelin Eda Ece balayında pembe bikinisi ile yakalandı! Buğra Tuncer’in biricik eşi en cesur haliyle...

Eda Ece, uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çift, ünlü isimlerin akın ettiği düğün sonrası balayına gitti. Balayı için Bodrum'u tercih eden ikili, çift, önceki gün Yalıkavak'taki lüks bir sitede objektife yansıdı. Pembe bikinisi ile kameralara yansıyan Eda Ece, en cesur haliyle gündem oldu. İşte sıfır makyaj görüntülenen Eda Ece'nin balayı görüntüleri...

takvim.com.tr
03.07.2023 11:22 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:22
2 hafta önce evlenen yeni gelin Eda Ece balayında pembe bikinisi ile yakalandı! Buğra Tuncer’in biricik eşi en cesur haliyle...

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da nikâh masasına oturdu.

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2 hafta önce evlenen yeni gelin Eda Ece balayında pembe bikinisi ile yakalandı! Buğra Tuncer’in biricik eşi en cesur haliyle...

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.

2 hafta önce evlenen yeni gelin Eda Ece balayında pembe bikinisi ile yakalandı! Buğra Tuncer’in biricik eşi en cesur haliyle...

Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu. Düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.

2 hafta önce evlenen yeni gelin Eda Ece balayında pembe bikinisi ile yakalandı! Buğra Tuncer’in biricik eşi en cesur haliyle...

Ünlü çift, günlerce konuşulan düğünün ardından balayına gitti. Balayı için Bodrum'u tercih eden ikili, çift, önceki gün Yalıkavak'taki lüks bir sitede objektife yansıdı.

2 hafta önce evlenen yeni gelin Eda Ece balayında pembe bikinisi ile yakalandı! Buğra Tuncer’in biricik eşi en cesur haliyle...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Buğrahan Tuncer havuza girerken, Eda Ece güneşlenmeyi tercih etti.

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