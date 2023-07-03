2 hafta önce evlenen yeni gelin Eda Ece balayında pembe bikinisi ile yakalandı! Buğra Tuncer’in biricik eşi en cesur haliyle...
Eda Ece, uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çift, ünlü isimlerin akın ettiği düğün sonrası balayına gitti. Balayı için Bodrum'u tercih eden ikili, çift, önceki gün Yalıkavak'taki lüks bir sitede objektife yansıdı. Pembe bikinisi ile kameralara yansıyan Eda Ece, en cesur haliyle gündem oldu. İşte sıfır makyaj görüntülenen Eda Ece'nin balayı görüntüleri...
03.07.2023 11:22 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:22
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da nikâh masasına oturdu.
Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.
Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu. Düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.
Ünlü çift, günlerce konuşulan düğünün ardından balayına gitti. Balayı için Bodrum'u tercih eden ikili, çift, önceki gün Yalıkavak'taki lüks bir sitede objektife yansıdı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Buğrahan Tuncer havuza girerken, Eda Ece güneşlenmeyi tercih etti.