Demet Özdemir'den boşanan Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Görüntülerin ardından Ala Tokel ilk kez konuştu
Uzunca bir süre aşk yaşadıktan sonra dünyaevine giren ancak evlilikleri 1 yılı görmeden süpriz bir şekilde yollarını ayırcan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir gündemden düşmüyor. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana çok konuşulan eski eşlerden Oğuzhan Koç son olarak bir sosyal medya fenomenini ifşalamasıyla gündeme gelmişti. Koç bu kez aşk iddialarının odağında. Oğuzhan Koç'un sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le aşk yaşadığı iddia edilirken, Tokel'den de açıklama geldi. İşte detaylar...
04.07.2023 08:48 - Son Güncelleme: 04.07.2023 08:50
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in Ağustos 2022'de başlayan evliliği, 5 ay sonra 8 Mayıs'ta, Adalar Adliyesi'ndeki mahkemede tek celsede bitmişti.
Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen şarkıcının aşk yaşadıkları iddiası hemen gündeme geldi.