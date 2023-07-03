47 yaşındaki Nefise Karatay'dan tatil pozu! Evli ve 1 çocuk annesi Nefise'nin son halini gören inanamadı! 1997 güzeliydi...
1997 yılında Interstar'ın düzenlediği yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Nefise Karatay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyordu. Özellikle Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Karatay, aradığı aşkı Yusuf Day'da buldu ve 2012'de nikah masasına oturdu. 2015'te kızı Maya'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü isim, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Mayolu tatil pozunu yayınlayan Karatay'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Nefise Karatay'ın son hali...
03.07.2023 10:43 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:05
1997 yılında kendi hazırladığı bir müzik programı sunan Nefise Karatay, aynı sene katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi.
2001 yılında nişanlısı Mehmet Ali Erbil ile birlikte bir dergiye iddialı pozlar veren ve uzun süre gündem olan Karatay, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Ahu Toros karakteriyle tanındı.
2012 yılında Yusuf Day ile evlenen ve 2015'te kızı Maya'yı kucağına alan ünlü isim, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.