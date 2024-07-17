2 evladıyla ters düşmüştü! İbrahim Tatlıses ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında açıklama yaptı! “Keşke bu kadar param olmasaydı”

Kalp ameliyatı geçiren ve gördüğü tedavinin ardından taburcu olan İbrahim Tatlıses, sağlık sorunlarının yanı sıra çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılarla da çok konuşuldu. Oğlu Ahmet Tatlıses ile aralarındaki buzları eriten ünlü şarkıcı, şimdi ise kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı tatsız olaylarla gündeme geldi. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Tatlıses, ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...
72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Harbiye Açıkhava'daki konserinde kalp ameliyatı olacağını duyurmuş gözyaşlarıyla helallik istemişti. Tatlıses, "Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin" demişti.
Ertesi gün operasyon geçiren İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olmuştu.
Tatlıses'i hastane sürecinde eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra çocukları Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Zübeyde Melek Akkaş ve Elif Ada Tatlıses yalnız bırakmadı.