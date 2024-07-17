8 yıl evli kaldılar! Çöpçüler Kralı’nın yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1978 yapımı Çöpçüler Kralı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Şener Şen'in hayatı merak edildi. Filmde Zabıta Amiri Şakir'i canlandıran oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olan bir çocuk babası Şener Şen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Şen'in 8 yıl evli kaldığı eski eşi de kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı. Bakın Şener Şen'in Ekmek Teknesi dizisinde de rol alan eski eşi kim...