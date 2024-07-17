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8 yıl evli kaldılar! Çöpçüler Kralı’nın yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1978 yapımı Çöpçüler Kralı'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Şener Şen'in hayatı merak edildi. Filmde Zabıta Amiri Şakir'i canlandıran oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olan bir çocuk babası Şener Şen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Şen'in 8 yıl evli kaldığı eski eşi de kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı. Bakın Şener Şen'in Ekmek Teknesi dizisinde de rol alan eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 11:46 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 11:46
8 yıl evli kaldılar! Çöpçüler Kralı’nın yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla... 1

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1978 yapımı Çöpçüler Kralı'nda Zabıta Amiri Şakir karakterini canlandıran Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

8 yıl evli kaldılar! Çöpçüler Kralı’nın yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla... 2

Filmde Ayşen Gruda, İlyas Salman, İhsan Yüce gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

8 yıl evli kaldılar! Çöpçüler Kralı’nın yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla... 3

Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olan ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

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