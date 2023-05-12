2 evladı olan Merve Özbey “Sen inanılmaz bir çocuksun” deyip kızını paylaştı! Ev halleri ortalığı salladı! İlk yorum Derya Uluğ'dan...
İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan Merve Özbey, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Özbey, kızı Elif ile piyano başındaki eğlenceli anlarını Instagram'da paylaştı. Anne-kızın ev halleri sosyal medyaya damga vururken minik Elif ilgi odağı oldu. İlk yorum ise şarkıcı Derya Uluğ'dan geldi. İşte o paylaşım...
12.05.2023 22:26 - Son Güncelleme: 12.05.2023 22:26
Merve Özbey, 9 Şubat 2020 tarihinde İş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturdu. Ünlü şarkıcının bu evlilikten Elif ve Emir adlarında iki evladı oldu.
2 çocuk annesi Merve Özbey, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Özbey, kızı Elif ile piyano başındaki eğlenceli anlarını Instagram'da paylaştı.
İlk yorum ise şarkıcı Derya Uluğ'dan geldi. Şarkıcı kalp emojisi ile "Yiyeceğim" diyerek Elif'in sevimli hallerine yorumda bulundu.
Öte yandan Merve Özbey'in hem oğlunun hem de kızının kendisine olan benzerliği ağızları açık bıraktı.