5 aylık hamile olan Nazlı Kayı'dan karnı burnunda poz! İlk yorum kayınvalide Arzu Sabancı’dan! Gözler Hande Erçel’de! “Etlisini kıskanıp...”
Nazlı Kayı Sabancı, 2021 Ekim ayında Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı nikah masasına oturdu. Geçen haftalarda bebek beklediği ortaya çıkan ve şimdilerde 5 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma ilk yorum Nazlı Sabancı'nın kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan geldi. Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel işaret edilerek yapılan "Eltisini kıskandı" yorumu ise dikkat çekti. İşte o paylaşım ve gelen yorumlar...
12.05.2023 21:50 - Son Güncelleme: 12.05.2023 21:50
Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'nın geçen aylarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Paylaşıma ilk yorum, Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan geldi. Arzu Sabancı, emojilerle yaptığı yorumla gelininin paylaşımını beğendiğini dile getirdi.